Empfehlung - Aus dem „Gleis1“ in Neuenhaus wird jetzt das „Ska“

Neuenhaus Wenn das soziokulturelle Zentrum planmäßig im Frühjahr 2021 an der Prinzenstraße in Neuenhaus eröffnet wird, dann steht nicht mehr länger der Name „Gleis1“ an der Klingel. Der Rat der Stadt hat am Montag einstimmig beschlossen, dem Vorschlag des Vereins „Unabhängiger Jugendtreff Neuenhaus“ zu folgen und die neue Einrichtung „Ska“ zu taufen. Die Buchstabenkombination steht für „Sozial. Kultur. Aktiv.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/aus-dem-gleis1-in-neuenhaus-wird-jetzt-das-ska-320574.html