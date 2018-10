Auch Neuenhaus verbannt Kiesbeete aus neuen Siedlungen

Mit der Ausweisung der Siedlung „Thesingfeld“ will die Stadt Neuenhaus im nächsten Jahr die Lücke zwischen K+K-Markt und Innenstadt schließen. Das Besondere an diesem Baugebiet: Dort werden erstmals in der Stadt keine Kies- und Steinbeete erlaubt sein.