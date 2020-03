Empfehlung - Auch 2020 startet Aktion „Neuenhaus putzt sich raus“

NeuenhausIm vergangenen Jahr wurde im Rahmen der 650-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt Neuenhaus die Aktion „Neuenhaus putzt sich raus“ durchgeführt. Diese Veranstaltung sei gut angenommen worden, habe das Stadtbild verbessert und die Gemeinschaft gestärkt, so die Stadt Neuenhaus in einer Pressemitteilung. Nun soll diese Aktion 2020 wiederholt werden, wobei sich der Umfang der Maßnahmen auf das Sammeln von Müll und Reinigungsarbeiten beschränkt. Die Aktion findet statt am Samstag, 21. März, 10 bis 13 Uhr. Zum Abschluss wird in der Mensa der Wilhelm-Staehle-Schule ein Imbiss angeboten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/auch-2020-startet-aktion-neuenhaus-putzt-sich-raus--347260.html