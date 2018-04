Armenienhilfe eröffnet Bücherstube in Neuenhaus

Wer günstig Bücher, CDs, Spiele, Stofftiere, Tischdecken und andere Dinge erwerben und dabei auch noch arme Kinder in Armenien unterstützen möchte, ist in der Bücherstube der Armenienhilfe im „Haus Hille“ in der Hinterstraße 24 in Neuenhaus genau richtig.