Arbeitsreiches Jahr für Feuerwehr Georgsdorf

gn Georgsdorf. Befördert wurden bei der Wehr Georgsdorf Yannik Ahuis, Kevin Smit, Tobias Egbers, Kevin Höllmann und Marvin Silder zu Oberfeuerwehrmännern. Laut dem Jahresbericht von Ortsbrandmeister Stefan Evers beträgt der Mitgliederbestand in der Ortsfeuerwehr Georgsdorf 78 Mitglieder aufgeteilt in zwei Kameradinnen und 45 Kameraden in der aktiven Einsatzabteilung, 14 Kameraden in der Alters - und Ehrenabteilung sowie 17 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/arbeitsreiches-jahr-fuer-feuerwehr-georgsdorf-228304.html