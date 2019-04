Empfehlung - Applaus für Kinder beim „Schooltheaterdag up Platt“

Veldhausen Auch in der Grafschaft wird immer weniger Platt gesprochen. Damit sich das ändert, gibt es an einigen Grundschulen Arbeitsgemeinschaften für die Kinder, damit sie die Sprache der Heimat wieder lernen. Was sie schon gelernt haben, zeigten am Donnerstag 60 Schulkinder beim „Schooltheaterdag up Platt“ in Veldhausen.„Platt is cool“ ist auf einem Banner im Gemeindesaal der reformierten Gemeinde zu lesen. Das finden auch 60 Schülerinnen und Schüler der Grundschulen aus Veldhausen, Bookholt und Osterwald. Und sie folgen fröhlich dem zweiten Spruch, der darauf zu lesen ist: „Tro di wat und proat platt“ und zeigen in Sketchen und Liedern, was sie schon alles auf Plattdeutsch können. Applaus gibt es für die Kinder reichlich, denn im Publikum sitzen nicht nur ihre Eltern und Omas und Opas, auch einige andere Erwachsene sind gekommen und können laut mitlachen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/applaus-fuer-kinder-beim-schooltheaterdag-up-platt-292075.html