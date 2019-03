Empfehlung - Annika Ernst aus Georgsdorf unterstützt Projekt „Help Age“

Osnabrück Bei „Help Age“ hat es ihr besonders das Projekt „Jede Oma zählt“ angetan. Dabei werden Großeltern im Süden Afrikas unterstützt, denen in Bezug auf den Familienzusammenhalt eine besondere Bedeutung zukommt. „Ich wünsche mir, mit meinem Engagement mehr Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse in Not und Armut lebender älterer Menschen weltweit schaffen zu können“, erklärte Annika Ernst ihr Engagement. „Ich bin der Meinung, wir jungen Menschen von heute sollten niemals vergessen, dass wir die alten Herrschaften von morgen sein werden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/annika-ernst-aus-georgsdorf-unterstuetzt-projekt-help-age-283819.html