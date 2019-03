Anna Storteboom ist jetzt Ehrenmitglied beim SSC Grasdorf

Grasdorf Auf der vor Kurzem abgehaltenen Jahreshauptversammlung des Spiel- und Sportclub Grasdorf 1994 wurde Anna Storteboom zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Die Verantwortlichen zollten ihr mit dieser Auszeichnung Anerkennung für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit. „Anna Storteboom ist die ,Frau der ersten Stunde‘ beim SSC“, berichtete der 1. Vorsitzende Gerwin Lefers während der Ehrung.

In früheren Jahren organisierte sie Handarbeitsnachmittage im Vereinsheim. Auch bei der Planung von Dorffesten, Himmelfahrtstreffen oder Weihnachtsmärkten war sie in den vergangenen 25 Jahren immer federführend dabei. Auch die Damen-Gymnastikgruppe hatte sie lange mit aufgebaut und stets für gute Laune im Team gesorgt.

„Wir wünschen dir und deiner Familie in Zukunft so viel Gesundheit und Aktivitätendrang, dass ihr die Veranstaltungen deines SSC noch lange Zeit nutzen könnt.“ Mit diesen Worten überreichte Lefers einen Gutschein und Blumen an das neue Ehrenmitglied.