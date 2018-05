Empfehlung - Andreas Wachter stellt im Kunstverein aus

Neuenhaus. Die Arbeiten de Leipziger Schule wurden insbesondere in den 1970er-Jahren stark von der italienischen Renaissancemalerei sowie dem Manierismus beeinflusst wurde.Auch heute greift Wachter auf diese Ausdrucksmittel zurück, um Fremdheit und Befremdung an der Gegenwart auszudrücken, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Beim Anblick seiner Raumszenen und Landschaften entstehen daher beim Betrachter Déjà-vu-Erlebnisse, denen dennoch etwas Rätselhaftes mitschwingt, kündigt der Kunstverein an. Dieser Eindruck werde durch verschlüsselte Inhalte, Zitate und Bezüge aus der Kunstgeschichte erreicht, und auch die beispielsweise an Caravaggio erinnernde Lichtregie sowie die punktuell gesetzte Farbigkeit verstärken diese Assoziation.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/andreas-wachter-stellt-im-kunstverein-aus-235456.html