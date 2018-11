An einem Tag drei Unfälle auf Umleitungsstrecke

Dreimal hat es am Montag auf der Umleitung gekracht, die wegen der Sperrung der B403 eingerichtet wurde. Am Morgen kollidierte ein Roller mit einem Bus, am Nachmittag fuhr ein Transporter gegen eine Leitplanke, kurz darauf kam zu einem Auffahrunfall.