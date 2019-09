Empfehlung - Amateurfunker bauen beim Fieldday 749 Verbindungen auf

Esche Amateurfunker aus Wesel und der Niedergrafschaft haben am Wochenende am weltweiten SSB-Fieldday teilgenommen. Beim Fieldday geht es darum, mit einer mobilen Funkstation so viele Funkverbindungen wie möglich herzustellen. Mobil bedeutet, dass die Funkstation vollkommen unabhängig von Häusern und der Stromversorgung sein muss. Deshalb haben die Funkamateure ihre Station auf einer Wiese neben dem Haus von Norbert Koppel im Eibenweg aufgebaut. So kann der geforderte Mindestabstand von 100 Metern zum nächsten Haus eingehalten werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/amateurfunker-bauen-beim-fieldday-749-verbindungen-auf-317715.html