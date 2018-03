Am Sonntag dritte Matinee im Alten Rathaus

In der Reihe der Sonntagsmatineen im Alten Rathaus von Neuenhaus ist in der dritten Folge an diesem Sonntag ab 11.15 Uhr ein Programm mit acht funkelnden Miniaturen für Geige und Klavier zu hören, vorrangig aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.