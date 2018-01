Empfehlung - Am Montag beginnt der Abriss des Güterschuppens in Neuenhaus

Neuenhaus. Der Innenraum des Gebäudes ist bereits völlig entkernt, die Abfall- und Wertstoffe sind weitgehend sortiert. Am Montag soll der Abriss des alten Güterschuppens in Neuenhaus erfolgen. Zu einer letzten Besichtigung steigen der Direktor der Bentheimer Eisenbahn (BE), Joachim Berends, und der SPD-Verkehrsexperte Gerd Will am Freitag durchs Fenster in das Gebäude. „Fast wie in Bentheim“, witzelt Will.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/am-montag-beginnt-der-abriss-des-gueterschuppens-in-neuenhaus-222617.html