Aktionstag von „Gleis1“ und „Brotkorb“ in Neuenhaus

Eine Märchenstunde bildete den Auftakt zu einem Aktionstag, der im Rahmen der Neuenhauser Feiern zum 650-jährigen Bestehen am Samstag an der Lager Straße stattfand. Zeitgleich fand an der Lebensmittelausgabe „Brotkorb“ ein kleiner Flohmarkt statt.