Adventliche Stimmung beim „Hüttenzauber“ in Osterwald

Eine rundum gelungene Veranstaltung war der „Hüttenzauber“, den der Heimatverein Bauernmuseum Brookman am Wochenende auf seinem Gelände in Osterwald zum zweiten Mal durchführte. Viele Interessierte waren in das kleine Hüttendorf gekommen.