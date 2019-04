Absauganlage einer Veldhauser Firma in Brand geraten

Ein Feuer ist am Freitagmittag in einer Absauganlage eines stahlverarbeitenden Betriebes in Veldhausen ausgebrochen. Die Einsatzkräfte entfernten die Filter und löschten sie. Beim Hochfahren der Maschine geriet die Anlage jedoch wieder in Brand.