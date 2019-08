Empfehlung - Abrissbagger reißen „Treffhaus“ an Prinzentraße ab

Neuenhaus Seit Anfang der Woche nagt der Abrissbagger am früheren „Treffhaus“ an der Prinzenstraße in Neuenhaus. Das Dach wurde zum Teil bereits abgenommen, ebenso wie Türen und Garagentore des in den 1940er-Jahren als Feuerwehrhaus errichteten Gebäudes. Container und Säcke für den anfallenden Bauschutt füllen sich auf dem Grundstück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/abrissbagger-reissen-treffhaus-an-prinzentrasse-ab-314367.html