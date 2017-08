Abflammgerät für Unkraut setzt Hecke in Brand

gn Neuenhaus. An der Nordhorner Straße in Neuenhaus sollte am Mittwochnachmittag eigentlich nur Unkraut abgefackelt werden. Doch das ging schief! Die Flammen griffen auf eine Hecke über. Auf etwa fünf Meter standen Lebensbäume in Flammen, berichtet die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute mussten kaum noch eingreifen, als sie gegen halb vier am Brandort eintrafen. Mitarbeiter einer Tankstelle und Bewohner eines angrenzenden Grundstückes hatten das Feuer erfolgreich mit Gartenschläuchen bekämpft. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten und kontrollierte die Hecke mit einer Wärmebildkamera. Jetzt hat die Polizei die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

