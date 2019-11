Empfehlung - Abendmusik begeistert in der reformierten Kirche Neuenhaus

Neuenhaus Mit der „Suite No 4 Pavane“ des englischen Barockkomponisten Matthew Locke schaffen Betty Alsmeier an der Orgel und Anne Richter (Flöte) eine ruhige Atmosphäre. In die Ruhe hinein richtet Pastor Jörg Voget seine Eingangsworte: „Gerade in schwierigen Situationen, wenn wir meinen, aufhören müssen zu singen, gerade dann sollten wir singen und auf das hoffen, was uns hält.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/abendmusik-begeistert-in-der-reformierten-kirche-neuenhaus-330860.html