Empfehlung - 70 junge Sänger singen Luther-Musical

Neuenhaus/Nordhorn. Wunderschön gelungen ist das gemeinsame Projekt der Kantorinnen Betty Alsmeier und Rushaniya Salakhova. Mit 70 Sängern der Kinder- und Jugendchöre der reformierten Kirchengemeinden Neuenhaus und Nordhorn hatten sie das Kindermusical „Martin Luther“ von Gerd-Peter Münden (Musik) und Brigitte Antes (Text) einstudiert. Am Sonnabend feierte die Aufführung unter Betty Alsmeiers Leitung in der reformierten Kirche Neuenhaus Premiere. Zwei weitere Aufführungen leitete Rushaniya Salakhova in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/70-junge-saenger-singen-luther-musical-206313.html