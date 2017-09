Empfehlung - 68-jähriger Hauseigentümer überrascht Einbrecher

gn Osterwald. Am Freitagnachmittag, um 14:15 Uhr, überraschte ein 68-jähriger Hauseigentümer an der Industriestraße in Osterwald drei männliche Einbrecher auf frischer Tat in seinem Haus. Die Täter waren bei Erscheinen des Hauseigentümers gerade dabei, gemeinsam einen massiven Tresor aus dem Haus zu tragen. Die Hauseingangstür wurde zuvor gewaltsam geöffnet und das Haus durchsucht. Die Täter flüchteten mit einem silberfarbenen Fahrzeug, vermutlich mit einem VW Passat, an dem möglicherweise gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05941 4429 mit der Polizei Neuenhaus in Verbindung zu setzen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/68-jaehriger-hauseigentuemer-ueberrascht-einbrecher-206065.html