Empfehlung - 650 Jahre Stadt, 150 Jahre Kreditinstitut

Neuenhaus In ihrem Jubiläumsjahr möchte die Kreissparkasse ihre Verbundenheit mit den Orten in der Grafschaft durch verschiedene Aktionen zum Ausdruck bringen. Eine besondere „Jubiläumsverbindung“ besteht dabei mit der Stadt Neuenhaus: Nicht nur feiern beide in diesem Jahr einen „runden Geburtstag“, auch war es die Dinkelstadt, wo vor 150 Jahren das älteste Vorgängerinstitut der heutigen Sparkasse gegründet wurde und wo somit deren Ursprung liegt. Die Kreissparkasse hat dies zum Anlass genommen, das Festprogramm der Stadt Neuenhaus im September finanziell zu fördern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/650-jahre-stadt-150-jahre-kreditinstitut-292461.html