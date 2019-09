Empfehlung - 650 Jahre Neuenhaus: Bögen und Bauwerke zieren die Stadt

Neuenhaus Wer einen Spaziergang durch die Stadt an Vechte und Dinkel unternimmt, sieht Wimpel- und Fähnchenreihen in den Wappenfarben Rot und Gelb die Straßen und Plätze zieren. Ein besonders schöner Anblick sind die Bögen und Nachbauten historischer Gebäude, die an die 650-jährige Geschichte der Stadt erinnern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/650-jahre-neuenhaus-boegen-und-bauwerke-zieren-die-stadt-320116.html