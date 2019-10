Empfehlung - 650-Jahr-Feier: Neuenhauser finden „der Stadt Bestes“

Neuenhaus Die 650-Jahr-Feier hat im Büro von Stadtdirektor Günter Oldekamp Spuren hinterlassen. An der einen Wand hängt ein Plakat mit dem Programm der Festwoche. Und an der anderen Wand hängt – neben vielen Plänen und Bildern – ein Foto, das ihn mit Olaf, dem Flipper zeigt – Stargast der Gala zum großen Geburtstag der Stadt Neuenhaus. Doch es gibt noch viele weitere Spuren, die sich tief in Günter Oldekamps Gedächtnis eingegraben haben. „In der Summe waren rund 6000 Menschen auf den Beinen und haben gefeiert“, freut sich der Rathaus-Chef und zeigt sich, zwei Wochen nach Abschluss der Festivitäten, erleichtert und glücklich, „dass die Menschen unser Angebot angenommen haben“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/650-jahr-feier-neuenhauser-finden-der-stadt-bestes-324039.html