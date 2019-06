47 Kinder binden 16 Pingstekronen in Neuenhaus

Neuenhaus Vor Kurzem fand die Preisverleihung in den Räumen der Heimatfreunde Neuenhaus an der Lager Straße statt. Fast alle Kinder konnten der Einladung folgen. Die Heimatfreunde haben auch in diesem Jahr die Prämierung vorgenommen und alle Kinder und Eltern zur Preisverleihung eingeladen: 1. Platz: Eike und Pia Legtenborg; 2. Platz: Elija, Leevi und Neela Westenberg; 3. Platz: Paula Kappen und Jente Schievink.