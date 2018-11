40 Prozent erreicht: Neuenhaus erhält Glasfaserleitungen

Neuenhaus „Das Glasfasernetz wird nun auch in Neuenhaus definitiv gebaut“, berichtet Projektleiter Thomas Breer und fügt hinzu, „damit ist es gelungen einen Vollausbau in allen geplanten Gebieten zu erreichen.“ Trotz des vorzeitigen Erreichens der benötigten 40 Prozent in allen drei Ausbaugebieten läuft die Nachfragebündelung offiziell weiter bis zum Stichtag am 1. Dezember. Bis zu diesem Termin haben die Bewohner von Neuenhaus, Veldhausen, Osterwald, Schorffeld und Lage die Möglichkeit, einen Vertrag abzuschließen und vom Entfall der Baukosten für den Hausanschluss zu profitieren. Verträge können in den bekannten Servicepunkten in Neuenhaus und Veldhausen, telefonisch unter Telefon 02861 8133423 sowie online unter www.deutsche-glasfaser.de abgeschlossen werden.