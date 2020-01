Empfehlung - 40. Parallelausstellung Neuenhaus: Bronzefiguren und Malerei

Neuenhaus Wenn Irmgard Fillinger über ihre künstlerische Arbeit spricht, wird schnell klar, dass sie mit Leidenschaft und Emphatie bei der Sache ist. Der Arbeitsprozess, speziell bei ihren Bronzefiguren fasziniert sie besonders. Hinzu kommt, dass sich die Grafschafter Tierwelt in vielen ihrer Werke widerspiegelt, aber auch Bewegung spielt eine große Rolle. Ob die entspannt liegenden Bunten Bentheimer Landschweine, störrische Esel oder ruhende Feldhasen – ihnen widmet sich Irmgard Fillinger in 15 Werken bei der 40. Parallelausstellung im Alten Rathaus in Neuenhaus mit viel Präzision und Hingabe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/40-parallelausstellung-neuenhaus-bronzefiguren-und-malerei-342247.html