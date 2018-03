Empfehlung - 39-Jähriger stürzt bei Bauarbeiten von Gerüst

ab Neuenhaus. Auf einer Baustelle an der Grafenstraße in Neuenhaus ist es am Montag gegen 14 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Bei Einrüstarbeiten für den Bau eines Hauses, das in unmittelbarer Nähe zum Hallenbad errichtet wird, stürzte ein 39-Jähriger aus Hoogstede rund viereinhalb Meter in die Tiefe. Der Mann fiel auf die Betonplatte des zweiten Obergeschosses und wurde dabei schwer verletzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/39-jaehriger-stuerzt-bei-bauarbeiten-von-geruest-226216.html