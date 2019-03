Empfehlung - 30 Helfer im Einsatz für ein sauberes Grasdorf

Grasdorf Am vergangenen Sonnabend versammelten sich über 30 Vereinsmitglieder des SSC Grasdorf am Vereinsheim am Goldammerweg. In Zweier- und Vierergruppen aufgeteilt, wurden die Teilnehmer an zuvor festgelegte Standorte gebracht. Von dort aus begannen sie – ausgestattet mit Müllgreifern, Handschuhen und Säcken – die Straßenränder, Bahndämme und Radwege von unachtsam weggeworfenem Müll zu befreien.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/30-helfer-im-einsatz-fuer-ein-sauberes-grasdorf-288176.html