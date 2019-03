Empfehlung - 250 Osterwalder räumen ihr Dorf auf

Osterwald Da mussten kurzerhand für den gemeinsamen Mittagsimbiss noch ein paar Portionen nachbestellt werden. Alle wollten dazu beitragen, dass ihr Dorf, das in den vergangenen Jahren durch das Dorferneuerungsprogramm deutlich aufgewertet wurde, noch mehr an Glanz gewinnt. Auch Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp machte sich ein Bild von den vielen Verschönerungsmaßnahmen. „Es ist mit großer Freude anzusehen, wie lebendig und intakt die Dorfgemeinschaft hier ist. Das belegt nicht nur die Anzahl der Helfer, sondern auch, wie sie sich gegenseitig unterstützen“, verdeutlichte Oldekamp beim Rundgang mit Bürgermeisterin Gerda Brookman, die hinzufügte: „Wir sehen an diesem Aktionstag nicht vordergründig die geleistete Arbeit. Insbesondere auch das Zusammentreffen der Bewohner aus den verschiedenen Ecken der Gemeinde ist uns wichtig.“ Seit 2002 gibt es den „Tag der Osterwalder“, der damals vom ehemaligen Bürgermeister Johann Diekjakobs ins Leben gerufen wurde – seitdem steigerte sich die Teilnehmerzahl kontinuierlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/250-osterwalder-raeumen-ihr-dorf-auf-286125.html