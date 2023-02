25 Einsätze für die Feuerwehr Veldhausen im Jahr 2022

Von einem zufriedenstellenden Jahr 2022 konnte der Wehrführer der Ortsfeuerwehr Veldhausen, Ortsbrandmeister Michael Wübben, seinen Kameradinnen und Kameraden auf der jüngsten Jahreshauptversammlung berichten. Nach zwei Jahren mit den zahlreichen coronabedingten Einschränkungen habe man wieder zu vielen Aktivitäten und alten Gepflogenheiten zurückfinden müssen.

Neuaufnahmen und zahlreiche Lehrgangsteilnahmen wären da ein deutlicher Beweis. Derzeit umfasst die Ortsfeuerwehr immerhin 90 Blauröcke. 46 Feuerwehrleute leisten in der Einsatzabteilung ihren ehrenamtlichen Dienst zum Wohl der Allgemeinheit und in der Jugendabteilung bereiten sich 19 Mitglieder auf ihren künftigen Dienst vor. In der Alters- und Ehrenabteilung halten 25 Kameraden der Wehr die Treue. 25 mal wurden die Aktiven im vergangenen Jahr zu Einsätzen gerufen.

Neubau des Feuerwehrhauses

Gleichzeitig wurden von den Aktiven 21 Lehrgänge an verschiedenen Einrichtungen besucht. In Sachen Neubau des Feuerwehrhauses konnte Wübben positiv berichten. Die Samtgemeinde Neuenhaus als Träger der Feuerwehr hat die erforderlichen Flächen an der Georgsdorfer Straße in Veldhausen gekauft und die Bauleitplanung auf den Weg gebracht. Für das Jahr 2025 stellte Wübben die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens in Aussicht und für das Jahr 2027 ist die Anschaffung eines Gerätewagens Logistik vorgesehen.

Jugendarbeit bei der Feuerwehr

Katharina Grönniger, die während der Versammlung einstimmig in ihrem Amt als Jugendwartin bestätigt wurde, berichtete von der Jugendarbeit. Ein wesentlicher Teil der Arbeit im letzten Jahr war die Vorbereitung auf die Abnahme der Leitungsspange. Die erfolgreiche Abnahme ist eine Voraussetzung für die Übernahme in die aktive Abteilung. Sie wurde von allen Teilnehmern erfolgreich gemeistert. Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp gab in seinem Grußwort einen Ausblick auf künftige Planungen und teilte mit, dass derzeit ein Konzept für Sirenen in der Samtgemeinde erarbeitet werden.

50 Jahre aktive Dienstzeit

Nach 50 Jahren aktiver Dienstzeit, davon 24 Jahre als Ortsbrandmeister, wurde Andreas Peters in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet. Wübben würdigte seine langjährige Tätigkeit und überreichte mit dem Dank der Kameraden ein Präsent. Als Dienstbester des vergangenen Jahres wurde Marcel Scholten ebenfalls mit einem Präsent bedacht. Durch den stellvertretenden Gemeindebrandmeister Stefan Evers wurden vier Beförderungen ausgesprochen. So wurden Julia Plokkaar und Wilko Raben zu Oberfeuerwehrleuten, Bert Plokkaar und Tobias Veldhoff zu Hauptfeuerwehrleuten ernannt. Neu in der Einsatzabteilung sind die Kameraden Dennis Baptista und Moritz Berends. Beide kommen aus der Jugendfeuerwehr und wurden von Wübben mit einem „Handbuch für den Feuerwehrmann“ willkommen geheißen.