Empfehlung - 20 neue Plätze für die Tagespflege in Veldhausen

Veldhausen. Mit einem kleinen Festakt ist am Sonnabend in Veldhausen die neue Tagespflegeeinrichtung „Treff am Mühlenpark“ an der Schubertstraße offiziell eröffnet worden. Der Geschäftsführer der Diakonie-Station Neuenhaus, Manfred Gellink, stellte besonders das Engagement seiner Mitarbeiterinnen heraus und dankte allen, die zum Gelingen des Um- und Neubaus beigetragen hatten. Gellink stellte heraus, dass der „Treff am Mühlenpark“ mit 20 Plätzen für die Tagespflege nicht nur für sehr pflegebedürftige Besucher attraktiv sei, sondern auch für Menschen mit nur geringem Pflegebedarf. Die Diakoniestation Neuenhaus sei schon viele Jahrzehnte präsent und verstehe die Tagespflege als Teil eines Auftrags, den sie sich gegeben habe, so Gellink.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/20-neue-plaetze-fuer-die-tagespflege-in-veldhausen-210317.html