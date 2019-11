Empfehlung - 18 neue Obstbäume wachsen künftig in Neuenhaus

Neuenhaus Der Hochzeits- und Geburtenwald in Neuenhaus umfasst damit 89 Obstbäume. In diesem Jahr wurden elf Apfelbäume, fünf Kirschbäume und zwei Birnenquitten gepflanzt. Im Anschluss an die Pflanzaktion wurden in den Räumen des SSC Grasdorf am Goldammerweg bei einer Tasse Kaffee die Urkunden durch Bürgermeister Paul Mokry und Stadtdirektor Günter Oldekamp überreicht. Der nächste Pflanztermin findet am 21. November 2020 statt. Interessierte werden gebeten, sich an die Stadt Neuenhaus unter Telefon 05941 911-0 oder per E-Mail an kronemeyer@neuenhaus.de zu wenden oder persönlich im Rathaus an der Veldhausener Straße 26 vorbeizukommen. Gerne werden auch Gutscheine erstellt, die zu einem solchen Anlass verschenkt werden können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/18-neue-obstbaeume-wachsen-kuenftig-in-neuenhaus-331198.html