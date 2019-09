Empfehlung - 1000 Zigarettenstummel als Geschenk zum Stadtjubiläum

Neuenhaus Ein ungewöhnliches Geschenk zu einem Jubiläum: 1000 Zigarettenstummel, gesammelt in einer gelben Box. Der Pastor i.R. Ernst-Heinrich Prinz sammelte seit Ende August rund drei Wochen lang in Neuenhaus Zigarettenstummel mit einem eigens dafür gekauften Greifzange auf. Er überreichte sie feierlich dem Neuenhauser Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp zum 650-Jubiläum der Stadt. „Ich möchte Ihnen meinen Beitrag zur 650-Jahrfeier der Stadt Neuenhaus überreichen: 1000 Kippen“, sagte Pastor Prinz bei der Übergabe. „Eigentlich sind es schon 1300“, fügt er hinzu. Vorwiegend sammelte er an der Hauptstraße und der Lager Straße.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/1000-zigarettenstummel-als-geschenk-zum-stadtjubilaeum-320752.html