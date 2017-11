100 Neuenhauser erinnern an Schicksal jüdischer Mitbürger

Im Gedenken an den Jahrestag der Reichspogromnacht haben am Donnerstagabend rund 100 Bürger den ehemaligen Standort der Synagoge an der Klinkhamerstraße in Neuenhaus besucht. Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums erinnerten an die jüdische Familie Frank.