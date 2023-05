Zwischen Romantik und Eleganz

m Fokus stehen luftig-leichte Brautkleider in femininer A-Linie, Maxi oder Godet, die mit interessanten Optiken und Texturen verführen. Die Lieblingsmaterialien in dieser Saison sind ausdrucksstarke Spitzen, zarter Tüll, Glitzer-Tüll und weich fallender Georgette. Layerings, Semi-Transparenzen und Tattoo-Effekte beeindrucken. Für dezent funkelnden Glanz sorgen Pailletten und Perlen, die gern Blütenmuster nachzeichnen oder die hohe Taille betonen. Off-Shoulder oder Carmen-Ausschnitte zeigen sich als Kontrast zu hochgeschlossenen Kreationen mit langen Puffärmeln. Weitere Highlights sind sexy Cut-outs oder tiefe Dekolletés am Rücken. Zu den aktuellen Favoriten zählen außergewöhnliche Blogger-Styles im Blusen-Look mit langen Puffärmeln.

Romantisch und opulent sind die blütenreichen Ballkleider der Kollektion Passions, die für den ganz großen Auftritt wie geschaffen sind. In Creme und Blush unterstreichen die prachtvollen Designs ihren besonderen Flair durch das Layering von Tüll, Glitzer-Tüll und Spitze mit einer markanten 3-D-Blütenspitze. So entstehen Roben, die trotz Fülle transparent und leicht wirken. Feines Schimmern von Pailletten und Perlen sorgen für wohldosierten Glamour und setzen zarte Lichtpunkte.

Wer es schlichter mag, findet in der Kollektion Purewhite Brautkleider mit dezenten Details, die durch ihre klare Schnittführung rein und unschuldig wirken. Dabei unterstützt edler Satin in Creme den puristischen Charakter der weit schwingenden Kleider. Einen schönen Kontrast dazu setzen breite Taillenpassen in Kombination mit stylischen Karree-Ausschnitten, Cut-outs oder Plunges. Die Rückenansichten begeistern tiefdekolletiert und mit langen Schleppen sowie schönen Knopfreihen.

Körperbetont oder fließend in A-Linie versprechen die kurzen Brautkleider der Kollektion Diamonds ideale Begleiter für das Standesamt zu sein. In Mini- oder Midi-Länge fallen die cremefarbenen Designs durch ausdrucksstarke Allover-Spitzen und interessante Transparenzen auf. Es überzeugen sexy Mieder-Optiken mit schmalen Trägern und hochgeschlossene Modelle mit langen Ärmeln und atemberaubenden Cut-outs am Rücken.

Deep-Plunge-Ausschnitte lassen tief blicken.

Jede Braut möchte an ihrem großen Tag die schönste Frau sein – unabhängig von der Kleidergröße. Oft stellen eigene Komplexe oder Meinungen von Außenstehenden Hindernisse bei der Suche nach dem Traumkleid dar. Dabei soll eine Anprobe Spaß machen und das Beste für die zukünftige Braut herausholen. Denn für jede Braut gibt es ein Brautkleid, in dem sie ihre Vorzüge zeigen kann und atemberaubend schön aussieht.

Kleine Tricks sind oft die gewissen i-Tüpfelchen für ein perfektes Ergebnis. Kleine Handgriffe und richtige Accessoires helfen die Problemzonen zu verdecken und dafür Vorzüge akzentuiert werden können.

Brautgürtel sind nicht mehr aus einem individuellen Hochzeitsstyling wegzudenken. Ob mit zarter Bestickung, feinen Applikationen, in Farbe oder ganz dezent – ein Band, um die Taille optisch noch schmaler zu machen, ist ein absoluter Hingucker.

Bei einem trägerlosen Brautkleid sind filigrane Spitzentops genau das Richtige, um das Brautstyling harmonisch abzurunden. Vor allem, wenn der Wunsch besteht, Arme oder Rücken zu bedecken. Ärmel mit Spitzenapplikationen, Illusionsausschnitte und feine Rückenansichten – das alles sind wunderschöne Eyecatcher.

Hochzeitsschuhe setzen Highlights und bewirken wahre Wunder. Eine gewisse Absatzhöhe zaubert nicht nur eine tolle Körperhaltung, sondern lässt die Silhouette schlanker und graziler erscheinen. Bei breiten Waden oder schnell anschwellenden Beinen sollte ein Schuh ohne Fesselriemen gewählt werden. Denn dieser betont den Knöchel zusätzlich und lässt die Wade breiter wirken. Alternativ dazu gibt es stylische Pumps oder Peep-Toes.

Nur Mut – wer tolle Beine hat, sollte diese auch zeigen! Mit kurzen Midi-Kleidern gelingt das spielend. Die schwungvollen Brautkleider sehen auch bei kurvigen Frauen wunderbar ungezwungen aus und überzeugen mit viel Bewegungsfreiheit.

Gerade Frauen mit voller Figur haben ein traumhaftes Dekolleté. Der Deep-Plunge-Ausschnitt ist in dieser Saison absolut angesagt und lässt tief blicken. Weit hinuntergezogen und in der Körpermitte zusammenlaufend, verlängert er den Hals optisch und streckt die Figur vorteilhaft. Wer nicht soviel Haut zeigen möchte, kann den trendigen Look mit Spitzen-Einsätzen absoften.