Was hat wohl Noah gedacht, als er ein Schiff aus Tannenholz bauen sollte, die Arche, mitten auf trockenem Land zwischen den Flüssen? Was hat er gedacht? Und was haben „die andern“ über ihn gedacht?

Was hat Abram (Abraham) gedacht, als er im Alter aus allem herausgerufen wurde, was seinem Leben bis dahin Geborgenheit und Rückhalt gegeben hatte: Vaterland, Verwandtschaft, lang gewachsene Verhältnisse und Beziehungen. Hat er sich gewundert? Hat er gezweifelt? Wie waren die Gespräche mit seiner Frau Sarai (Sara), die er doch von diesem radikalen Aufbruch in ein unbekanntes Land überzeugen musste?

Was hat Mose gedacht, als er, vom Berg Sinai herunterkommend, mit den Tafeln der Zehn Gebote sein eigenes Volk singen und tanzen sah um das goldene Kalb (Stierbild), um den selbst gemachten Gott, um das Sinnbild von Potenz und Stärke, die man selber kontrolliert? Wie enttäuscht, wie verletzt, wie sauer muss er gewesen sein?

Was hat David gedacht, als er mitten im Krieg, vom Dach seines Königspalastes aus eine Frau sich waschen sah: Begehren? Triebhaftigkeit? Wusste er nicht um seine Verantwortung und um die Folgen, die sein Verlangen haben könnten?

Was hat wohl der Esel gedacht, nicht nur in der Heiligen Nacht, in dieser Felsengrotte von Bethlehem, sondern auch, als er Jesus nach Jerusalem hineintrug? Ein König in Lumpen – und doch der Herr der ganzen Welt? Wodurch?

Spannend, liebe Leserin und lieber Leser, ist nicht nur, was in der Bibel in den Zeilen steht. Noch spannender ist oft, was unausgesprochen zwischen den Zeilen steht. Also: „Nimm und lies!“ Denn die Erneuerung der Kirche kommt aus der Schrift, durch den Geist von Gott. Und dann kommen ganz viele Ideen, Aktivitäten und viel gute „Menschenfischerei“ für das Himmelreich. Was tut sich da in Ihrer Gemeinde? Und was sind Sie bereit, selber dafür zu tun?

Tjabo Müller ist Pastor der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Wilsum

