Zwei Schiffe kollidieren auf der Ems bei Haren

Auf der Ems bei Haren sind am Mittwochmorgen zwei Schiffe zusammengestoßen. Die Wasserschutzpolizei forderte Schlepper an, die die beiden unbeladenen Schiffe in den Harener Hafen schleppten, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim in Lingen. Der Fluss war bis zum Mittag in dem Bereich für den Schiffsverkehr blockiert.

Am Morgen habe ein unbeladenes Tankschiff den Hafen in Haren in Richtung Meppen verlassen wollen. Der Kapitän habe offenbar die durch das Hochwasser starke Strömung des Flusses unterschätzt und sei auf die gegenüberliegende Uferböschung aufgefahren. Daraufhin sei der Fahrweg gesperrt worden. Ein anderes unbeladenes Frachtschiff habe die Sperrung nicht beachtet und sei in das havarierte Schiff gefahren. An den Schiffen entstand Sachschaden. Sie drohten allerdings nicht zu sinken.

Verletzt worden sei niemand, sagte die Polizeisprecherin. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest.