Zur Klarstellung: Wir sind nicht „die Medien“

Liebe Leserinnen und Leser,

lassen Sie uns über „die Medien“ sprechen. Das ist nötig, weil beinahe jeder dazu ein eigenes Bild malt, das immer häufiger in eine fatale Erkenntnis mündet: Sie sind schuld an allem, was das eigene Leben bedrückt und den Alltag schwerer macht. Krieg in der Ukraine, Klimawandel, Energiepreise, Rente, Fachkräftemangel, das Gesundheitssystem unter Druck – so schlimm, meint mancher, kann das doch alles nicht sein, wie es die Schlagzeilen suggerieren.

Kann nicht, oder darf nicht? 40 Prozent der Bevölkerung, das haben Meinungsforscher ermittelt, verweigern sich inzwischen einem regelmäßigen Nachrichtenkonsum. Ich kann das verstehen.

Denn „die Medien“ sind zwar die wabernde Masse eines mehr oder weniger seriösen journalistischen Angebotes, aber wer die Welt in kurzen Worten erkunden möchte, hat dazu durchaus die Möglichkeit. Ein Smartphone funktioniert rund um die Uhr, und Nachrichten auf dem Smartphone funktionieren nur, wenn sie plakativ, reißerisch oder skandalträchtig betitelt und bebildert werden. Ich rate jedem, der seine fünf Sinne beisammen halten möchte, von einer Dauernutzung ab.

© picture alliance / dpa Medialer Overkill – die digitale Welt birgt die Gefahr der Überforderung, die mediale Nachrichtenflut trägt dazu bei.Foto: Oliver Berg/dpa

Treffen Sie eine Auswahl - das geht

Niemand ist gezwungen, sich diesem medialen Trommelfeuer permanent auszusetzen. Es nervt mindestens so sehr wie TV-Seifenopern in der Dauerschleife und ist so ungesund wie der ausschließliche Verzehr von Fast-Food. Wann haben wir verlernt, eine Auswahl zu treffen? Gestatten Sie an dieser Stelle einen Hinweis auf das digitale Nachrichtenangebot der Grafschafter Nachrichten.

GN-Online zeichnet sich nach meiner Einschätzung dadurch aus, dass dieses Portal inhaltlich in die Breite geht und gleichzeitig einen ausgewogenen Mix aus Nachricht, Hintergrund und Unterhaltung bietet.

Nun wird Sie, liebe Leserinnen und Leser, eine solche Einschätzung nicht überraschen: Sie lesen gerade einen Newsletter aus der GN-Chefredaktion. Aber schauen Sie hin: Informationen aus Deutschland und aller Welt liefern wir Ihnen aus den Redaktionen der Deutschen Presseagentur. Sie werden keine Story aus der Feder eines dpa-Redakteurs finden, die nicht auf Bedeutung, Seriosität und eine unaufgeregte, aber präzise Sprache geprüft wurde. Ich folge den Kolleginnen und Kollegen gerne täglich.

Ordnung und Transparenz

Unser Prunkstück, das Lokale, spiegelt das Leben in der Grafschaft, soweit es bei allem journalistischen Einsatz möglich ist. Wir liefern Nachrichten, ordnen sie ein, machen Zusammenhänge transparent, transportieren Meinung und lassen Meinungen in großer Vielfalt zu. Das gelingt nicht immer, aber sehr oft. Unser internes Qualitätsmanagement unterliegt ständiger Optimierung, es wird niemals perfekt sein. Von außen, also von Ihnen, erreichen uns Lob und Kritik unmittelbar, Sie lassen uns Schwächen nicht durchgehen. Das ist völlig in Ordnung.

Wo sind Respekt und Anstand?

Uns ist klar, dass wir von einer gesellschaftlichen Entwicklung nicht unberührt bleiben, die zunehmend Respekt und Anstand im Umgang miteinander vermissen lässt. Eine harte Gangart vertragen wir, das darf von Profis verlangt werden. Prügelknaben sind wir allerdings nicht. Unterstellungen, Verleumdung und ehrabschneidende Äußerungen nehmen wir nicht hin und erlauben uns die Frage: Was hat das mit Meinungsfreiheit zu tun?

Wir werden weiter bewerten, prüfen und differenzieren, auch wenn Grautöne aus der Mode kommen. Wir sind nicht „die Medien“. Wir sind die Grafschafter Nachrichten.