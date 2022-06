Zur Kartoffelblüte in die Grafschaft

Zwei Jahre ohne Großveranstaltungen haben die Sehnsucht danach, gemeinsam mit vielen Leuten mal wieder richtig zu feiern, in der Grafschaft enorm wachsen lassen. Für den Sommer 2022 prognostiziere ich eine Renaissance des Zeltfests, dessen Ausprägungen teilweise mit den bereits absolvierten Schützenfesten und Artverwandten wie den Landjugendfeten schon gezeigt haben: Jetzt darf’s wieder rundgehen.

Und warum nicht ob des bestehenden Bedarfs noch ein paar alte Feste wieder rauskramen, die man eingemottet hat? Als Anfang der 1980er-Jahre geborener Uelser erinnere ich mich noch vage an solche Traditionen wie das „Stoppelfest“ oder das „Heideblütenfest“ – „feste“ Termine für junge und alte Partygänger im Ort waren das. Doch die Heide findet man in der Grafschaft immer seltener. Was könnte man denn noch feiern, das blüht?

Wie wäre es mit der Kartoffel? Angebaut wird sie mit Blick auf einen lokalen Großabnehmer immer öfter, vor allem in der Niedergrafschaft. Und blüht die Knollenpflanze, ist das doch ein Grund zum Feiern – mit direkt lokalem Bezug, oder? Statt des japanischen Kirschblütenfestes: das Kartoffelblütenfest. Motto: „Zum Erpel-Hanami in die Grafschaft!“ Ein mögliches und zusätzliches touristisches Potenzial vermag ich allerdings nicht einzuschätzen.