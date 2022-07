Zum Glück gezwungen

Manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden. Als die Batterie meines Autos nach mehr als zwölf Jahren völlig überraschend ihren Geist aufgab, war ich gehalten, am nächsten Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Was ich in den vergangenen Jahren, zumindest in den Sommermonaten, häufig getan hatte, war eingeschlafen, weil immer wieder irgendwelche fadenscheinigen Ausreden herhalten mussten. Die waren nach der Autopanne alle hinfällig. Und gleich bei der ersten Fahrt war klar, dass die morgendliche Tour vorbei an Feldern, Wiesen und Kanal nicht nur körperlich guttut, sondern einfach Freude bereitet. Begleiten mich auf der Hinfahrt nur Hasen und Mäuse, begegne ich am Nachmittag anderen Radfahrern, Spaziergängern mit und ohne Hund, Walkern, Joggern, Anglern, eben solchen Leuten, die ihre Freizeit aktiv gestalten.

Und von wegen: „Der Tankwart ist mein bester Freund“. Bei den exorbitant hohen Benzinpreisen bin ich froh, ihm seltener zu begegnen. Zwar wird es Witterungslagen und Verpflichtungen geben, die den Umstieg auf das längst reparierte Auto erfordern, aber das soll die Ausnahme bleiben. Dem inneren Schweinehund geht es endlich an den Kragen. Wer wohl im Winter den längeren Atem hat?