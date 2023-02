Zucker macht glücklich

In der Liste der kuriosen Feiertage ist der heutige 10. Februar als „Tag der doofen Nuss“ verzeichnet. Wie kommt man denn auf so was? Nun, ganz einfach, das Team der Personalmarketingagentur viasion GmbH aus Wipperfürth hatte am 10. Februar 2015 die Idee, einen aus ihrer Sicht katastrophalen Tag zum „Tag der doofen Nuss“ zu erklären. Es war einer dieser Tage, die wohl jeder Berufstätige kennt. Doofe Telefonate nerven, das doofe Postfach quillt über und nichts läuft wirklich rund. Alle Kollegen sehnen sich nach einem frühen Feierabend. Eine Kollegin hat in ihrer Schreibtischschublade einen großen Vorrat von Süßigkeiten gelagert, die in schwierigen Situationen wirksam helfen, denn Süßigkeiten und der darin reichlich enthaltene Zucker machen glücklich, das ist ja allgemein bekannt. Zumindest vorübergehend. Über die Folgen für mein Körpergewicht will ich gar nicht nachdenken. Das macht nur schlechte Laune und sorgt für Frust. Und dann muss ich noch mehr Süßigkeiten essen.