Zeit für Köstlichkeiten

Am Freitagabend war es endlich so weit: Premiere! Nein, ich war nicht in der Kornmühle, um die erste Portion „Stipp in de Pann“ zu mir zu nehmen. Diese berühmt-berüchtigte Nordhorner Spezialität wollte ich doch lieber erst einmal von unserem Kritiker vorkosten lassen. Nein, auf meinem Teller lag ein ganz anderer regionaler Genuss: Spargel!

Zugegeben, es ist fast noch etwas früh für das Stangengemüse. Aber es stand schon auf der Speisekarte des Restaurants – und da habe ich natürlich zugegriffen. Mit zerlassener Butter oder Sauce Hollandaise? Ich schaue der Bedienung tief in die Augen. Wir verstehen uns auch ohne Worte. Sauce Hollandaise natürlich. Dazu ein paar Salzkartoffeln und ein knusprig gebratenes Stück Fleisch. Herrlich! Meine Begleitung mag es noch etwas traditioneller und bestellt eine Portion rohen Schinken dazu. Auch eine gute Wahl!

Ich hoffe, dass sich in den kommenden Wochen noch die eine oder andere Gelegenheit ergibt, Spargel zu bestellen oder auch selbst zuzubereiten. Ich darf das nur nicht wieder aus den Augen verlieren. Denn die Saison ist ja ruckzuck vorbei und endet jedes Jahr abrupt am 24. Juni, dem Johannistag. Dazu gibt es folgende Bauernregel: „Bis Johanni nicht vergessen: Sieben Wochen Spargel essen!“ Dem will ich gern nachkommen. Wer lädt mich ein?