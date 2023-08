Aus dem Evangelium nach Matthäus 17, 1-3. 5:

„In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elija und redeten mit Jesu. […] eine leuchtende Wolke überschattete sie und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören.“

Am 6. August feiern die katholischen Christen das Fest der Verklärung des Herrn.

„Komm aus dir heraus und zeige, was in dir steckt“ – so eine Aufforderung hört man da und dort, vor allem beim Sport. Ich habe diesen Spruch ausgesucht, weil er gut zum Fest der Verklärung des Herrn passt. Denn Jesus zeigte seinen Jüngern und durch sie auch uns, was in ihm steckt. Er kam aus sich heraus und offenbarte uns etwas, das uns zum Nachdenken einlädt.

Was war das? Wer ist Jesus? Generationen von Christen haben darüber nachgedacht. Generationen von Christen brauchten Zeit, um das Geheimnis Jesu Christi zu verstehen und zu umschreiben. Es entstand eine Formulierung, die als Glaubensbekenntnis alle christlichen Kirchen verbindet: Jesus Christus ist Gottes eingeborener Sohn. Jesus Christus ist das menschgewordene Wort Gottes. Jesus Christus ist Mensch und Gott in einer Person.

Das ist das Fest der Verklärung des Herrn. Jesus offenbarte den Jüngern, wer er wirklich ist. Auffällig ist auch die Stimme aus der Wolke. Sie ruft auch uns zu, auf ihn, auf Jesus, zu hören. In diesem Sinne grüße ich euch herzlich und wünsche euch einen gesegneten Sonntag.

Alexander Fix ist Pastor der Stadtpfarrei St. Augustinus in Nordhorn

