Zauberhand

Montage sind furchtbar. Alles steht auf null, vor dir liegt ein Fünftageberg an Arbeit – mindestens. Kann meine Woche nicht erst dienstags beginnen?

Diesen Montag verlief mein Wochenstart besonders „montäglich“. Schon die erste „Amtshandlung“ nötigt mir athletische Gelenkigkeit ab: Beim Druck auf den Einschaltknopf fährt zwar mein Rechner hoch, aber der Bildschirm bleibt dunkel. An, aus, an, aus – es tut sich nichts. Offenbar kein „Saft“. Also werfe ich mich auf den Fußboden und prüfe unterm Schreibtisch alle Steckerverbindungen. Fehlanzeige. Auch der hilfsbereite Kollege gegenüber ist bald mit seinem Latein am Ende.

So bleibt mir nur der Hilferuf an den IT-Experten. Der hat Zauberhände. Ganz selbstverständlich bringt sein sanfter Druck auf den Einschaltknopf meinen Bildschirm zum Leuchten.

Wie hat der das gemacht? Ich weiß es nicht. Und er wohl auch nicht. Klassische IT’ler-Ansage: „Wenn’s nochmal auftritt, sag Bescheid.“ Ja, aber wenn der Fehler sich wiederholt, dann bitte frühestens dienstags.