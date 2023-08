Woran hängt dein Herz?

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn wieder ein. Und in seine Freude verkaufte er alles, was er besaß und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte sie. (Mt 13,44-46)

Was für eine verrückte Idee! Da ist ein Mann (wahrscheinlich ein einfacher Arbeiter), der auf einem fremden Acker arbeitet und dabei einen Schatz entdeckt. Er gräbt den Schatz aber nicht heimlich aus, sondern kauft ganz legal den gesamten Acker. Heute würden wir sagen: Dieser Mann ist clever. Und im oben abgedruckten Evangelium haben wir noch eine Verrücktheit gelesen: Ein Kaufmann, der auf der Suche nach schönen Perlen ist, stößt auf einen besonderen Fund. In beiden Fällen lesen wir: „Er verkaufe alles, was er besaß“. Der Schatz beziehungsweise die Perle ist ihnen so viel wert, dass sie alles andere dafür hergeben.

Unweigerlich stellen sich mir die Fragen: „Woran hängt mein Herz? – Was ist mir so viel wert, dass ich dafür alle Mühe, Anstrengung, Kraft oder auch Geld aufwenden würde?“ Spontan fallen mir Familie, Freunde, Gesundheit, Sicherheit und Glaube ein, für die ich viel oder sogar alles geben würde. Aber je länger ich darüber nachdenke, umso deutlicher wird mir, dass ich es selbst bin, an dem ich am meisten hänge.

Hat nicht all das, was wir tun, mit uns selber zu tun? Mit der Suche nach uns selber, mit der Erfüllung unserer Wünsche und Sehnsüchte? Dabei geht es nicht um einen gesteigerten Egoismus, der nur an sich denkt. Könnten wir uns nicht selber als den verborgenen Schatz im Acker betrachten, der entdeckt und gehoben werden will? Ist unser Leben nicht

letztendlich eine Entdeckungsreise für diesen Schatz? Und lohnt es sich nicht, für die Entdeckung und Bergung unserer inneren Schätze alles zu tun und zu geben? Natürlich gehören zur Entdeckung unseres Lebensschatzes viele andere Menschen, die uns beschenken und begleiten. Und ich kann für mich sagen, dass ich noch lange nicht alle Schätze meines Lebens gehoben habe.

Bei aller Suche und Entdeckung ist aber noch ein Schritt wichtig: Wir sind gebunden an eine Verheißung, die größer ist als wir alle zusammen und die unserem Leben den Höhepunkt schenkt: Das Himmelreich und der Glaube an den Leben schenkenden Gott. Ich wünsche Ihnen immer wieder den Mut, Ihre inneren Schätze zu entdecken und zu bergen.

Matthias Kinastowski ist Diakon der katholischen Pfarreiengemeinschaft Niedergrafschaft

