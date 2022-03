Wolfsburg im Halbfinale bei Frauen-Meister Bayern

Die Fußball-Frauen vom VfL Wolfsburg müssen auf dem Weg zum achten Titel hintereinander im DFB-Pokal der Frauen im Halbfinale zu Meister Bayern München reisen. Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte bescherte den Titelverteidigerinnen bei der Auslosung am Sonntag in der ARD im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund in der Vorschlussrunde das Duell der beiden führenden Frauen-Teams in Deutschland. Das zweite Halbfinale bestreiten Bayer 04 Leverkusen gegen Turbine Potsdam.

Das Halbfinale wird am 17. und 18. April ausgetragen, das Endspiel findet am 28. Mai in Köln statt.