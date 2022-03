Wohnungshilfe-Portal für Ukraine-Flüchtlinge im Kreis Vechta

Der Landkreis Vechta hat ein Wohnungshilfe-Portal für Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können Wohnraum, den sie kostenlos zur Verfügung stellen möchten, online melden. Sowohl der Landkreis als auch die einzelnen Städte und Gemeinden hätten in den vergangenen Tagen viele Meldungen von Privatpersonen erhalten, die gerne Unterkünfte anbieten wollen, teilte Landrat Tobias Gerdesmeyer (CDU) am Donnerstag mit. „Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist riesengroß und das freut uns alle sehr“, sagte er. Bislang sei noch nicht bekannt, wie viele Flüchtlinge in den Landkreis kommen werden.