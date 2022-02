„Mama, was stimmt nicht mit dieser Welt? (...) Menschen morden, Menschen sterben, Kinder werden verletzt und du hörst sie weinen. (...) Vater, Vater, Vater, hilf uns! Gib uns etwas Orientierung von oben! Denn die Menschen bringen mich dazu, mich zu fragen: Wo ist die Liebe?“ (Aus dem Musiktitel „Where Is The Love?“ von Black Eyed Peas). Dieses Lied begleitet mich seit Jahren. Es lässt mich meine Sichtweise und mein Handeln hinterfragen. Immer wieder stellt es die Frage: Wo in dieser Welt ist die Liebe?

Wenn ich heute in die Nachrichten schaue und die Machtspiele und das kriegerische Vorgehen sehe, das sich zurzeit an den Grenzen Europas abspielt. Wenn ich die unzähligen Menschen sehe, die darunter zu leiden haben und diesem Krieg zum Opfer fallen. Wenn ich zurückblicke und sehe, wie viele Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen sind. Und wenn Menschen wegen anderer Meinungen bedroht und mit Hass überschüttet werden. Dann frage ich mich: Wo ist bei alledem die Liebe? Ist sie am Ende?

In einer späteren Version ihres Liedes haben die Black Eyed Peas ergänzt: „Liebe ist der Schlüssel, Liebe ist die Antwort, Liebe ist die Lösung, Liebe ist kraftvoll.“ Krieg kann nicht mit Krieg, Hass nicht mit Hass beseitigt werden. Liebe ist die Lösung. Auch wenn wir sie nicht immer wahrnehmen, sie ist am Leben.

Das ist auch die Botschaft der vor uns liegenden Passions- und Osterzeit. Trotz allem Leid siegt am Ende Gottes Liebe, die das Böse und den Tod überwindet. Am Ende steht die Liebe. Diese Überzeugung zieht sich durch die gesamte Botschaft von Jesus und gipfelt in dem Bibelvers aus 1. Korinther 13,13: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe – diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ Liebe ist das, was diese Welt zu einem besseren Ort machen kann.

Und sie ist etwas, das wir nicht aus uns selbst hervorbringen können. Damit eine bessere Welt keine Utopie bleibt, benötigen wir die Hilfe Gottes.

Wie passend, dass der Sänger der Black Eyed Peas bei einem Konzert in Manchester die Teilnehmer aufforderte, einen Finger nach oben zu strecken. Ein kleiner Fingerzeig auf Gott, oder Zufall? Jedenfalls war es ein Fingerzeig für mich, als tausende Menschen daraufhin begannen zu singen: „One love, one love, that’s all we got“. Gibt es ein eindrücklicheres Bild: Da ist die Liebe, die von Gott selbst, „vom Himmel“, kommt und die uns bedingungslos geschenkt wird. Deprimiert und tatenlos zu werden ist also keine Option: Es gilt, diese geschenkte Liebe in die Welt zu tragen.

Carolin Zierath ist Pastorin der reformierten Kirchengemeinde in Gildehaus