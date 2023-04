Wo ist der Neumond?

Es gibt Begriffe und gleichklingende Wörter in der deutschen Sprache, die besonders bei Kindern Vorstellungen wecken, die mit der Bedeutung des Wortes nichts zu haben. So dachte ich, dass mit Neumond ein neuer Mond gemeint sei. Als ich den am Himmel suchte, herrschte aber völlige Dunkelheit. Und warum die blonde Dame, die die Lottozahlen vorlas, „ohne Gewähr“ sagte, war mir völlig schleierhaft. Was hat eine Waffe mit den Glückszahlen zu tun? Auch hielt ich lange Zeit vergeblich Aussicht nach Trittbrettfahrern, denn in meiner Jugend gab es noch Autos, wie den legendären Käfer, die diese Ein- und Ausstiegshilfen hatten. Aber da stand während der Fahrt niemand drauf. Verwirrt hat mich auch die Aussage, dass in Bayern Föhn ist. Das war doch nicht ungewöhnlich. Ich war der Überzeugung, dass in jedem Badezimmer ein Föhn liegt. Und warum mein Cousin ein „Fetter“ sein sollte, obwohl er gar nicht dick war, leuchtete mir auch erst viel später ein. Aber dieses Missverständnis kann heute ja nicht mehr passieren, weil der Begriff „fett“ für beleibte Mitmenschen diskriminierend ist und stattdessen besser „enorm“ oder „riesig“ gesagt werden soll. Alte Bücher werden entsprechend umgeschrieben. Dann ist wenigstens dieser sprachliche Irrtum beseitigt.